Что изменится в школьных учебниках после проверки, сообщили в Минпросвещения РК

Министерство просвещения Казахстана продолжает подготовку учебников к 2026–2027 учебному году. Как сообщили в ведомстве, все школьные учебники проходят дополнительную экспертизу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Ранее заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что в ходе дополнительной проверки было выявлено более 700 замечаний и ошибок различного характера. В связи с этим принято решение доработать учебники до их окончательного утверждения.
В Министерстве просвещения подчеркнули, что главная задача — обеспечить школьников качественными, достоверными и современными учебниками, соответствующими государственным образовательным стандартам, Конституции Республики Казахстан и актуальным требованиям системы образования.
Совместно с издательствами и экспертами продолжается работа по устранению выявленных недостатков. При этом обеспечение школ учебниками проходит в плановом режиме.
До 30 августа 2026 года планируется закупить учебники для 3-х классов по предметам «Қазақ тілі», «Русский язык», «Математика», «Познание мира», «Литературное чтение», «Музыка», а также учебники по всемирной истории для 7-х классов .
Выбор учебников уже завершен: педагоги определили необходимые издания через электронную платформу Etandau.gov.kz, после чего местные исполнительные органы сформировали заявки и направили их издательствам. Одновременно регионы закупают дополнительные экземпляры для других классов с учетом роста числа учащихся и обновления библиотечных фондов.
В ведомстве напомнили, что обновление учебников продолжится поэтапно. До 1 января 2027 года планируется обновить учебники для 4-х и 9-х классов, а до 1 апреля 2027 года — для 8-х классов.
В Министерстве просвещения заверили, что принимают все необходимые меры, чтобы школьники своевременно получили качественные учебники к началу нового учебного года.
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