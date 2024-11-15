В Казахстане вернули нагрудный знак «Почетный донор»: в Костанайской области его смогут получить более 60 человек





В Казахстане вновь учрежден нагрудный знак «Почетный донор». Соответствующее постановление правительства принято спустя 17 лет после того, как это звание было упразднено в 2009 году.

Вопрос о возвращении награды неоднократно поднимался на протяжении последних лет. В феврале этого года бывший депутат Сената Алишер Сатвалдиев заявил о необходимости морального поощрения доноров крови, отметив, что отсутствие отдельной награды негативно влияет на развитие донорского движения.

Теперь нагрудный знак официально возвращен. В Костанайской области это решение уже называют важным шагом для популяризации безвозмездного донорства.

Как сообщила заместитель директора областного центра крови Альмира Нурканова, награду смогут получить граждане Казахстана и иностранцы, которые сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз либо плазму не менее 70 раз.

«У нас уже имеется перечень доноров, соответствующих этим критериям. По Костанайской области таких более 60 человек. Награда только учреждена, поэтому в ближайшее время будет проведена работа по вручению нагрудного знака», — отметила она.

Всего в базе доноров Костанайской области числится около 7 тысяч человек, однако постоянных доноров значительно меньше.

В центре крови также подчеркнули, что в регионе немало безвозмездных доноров, которые приходят сдавать кровь не ради предусмотренных законодательством льгот, а по собственной инициативе. Среди них много студентов и молодых людей, для которых донорство — это возможность помочь тем, кто нуждается в спасении жизни.

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