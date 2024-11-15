В Костанайской области строят первый склад взрывчатых материалов

Вблизи Лисаковска продолжается строительство склада взрывчатых материалов контейнерного типа. Новый объект станет частью производственной цепочки предприятий горнодобывающей отрасли.
Проектная вместимость склада составит 14 тонн, а общая площадь объекта — 8 гектаров.
По словам акима Лисаковска Абая Ибраева, уже к октябрю рядом со складом планируется открыть завод по сборке компонентов взрывчатых материалов.
«Планируется, что к октябрю здесь уже откроется завод, где будут собирать эти компоненты. В пиковый период планируется создать до 40 рабочих мест. По практике это в основном женские рабочие места, поскольку работа требует аккуратности, моторики и терпения», — отметил аким.
Как ожидается, запуск производства позволит сократить логистические расходы и ускорить поставки продукции для горнодобывающих предприятий Костанайской области, включая Рудный, Житикару и Лисаковск.
«Отсутствие сложной логистики и транспортных расходов позволит предприятиям закупать продукцию именно здесь. Для этого завод и строится», — подчеркнул Абай Ибраев.
Особое внимание при реализации проекта уделяется вопросам безопасности. Как заверил директор ТОО Tobyl Mining Services Тингиз Алматов, объект проектируется с соблюдением всех действующих требований.
«Все необходимые нормы соблюдены. Проект разрабатывается с учетом санитарно-защитных зон, безопасных расстояний, требований пожарной, промышленной и экологической безопасности. Взрывчатые вещества будут храниться в соответствии с технологией, поэтому это будет безопасно», — сообщил он.
Рядом со складским комплексом разместится производственная площадка, для сотрудников которой планируют организовать комфортные условия труда и корпоративную доставку.
Отмечается, что это будет четвертый завод подобного профиля в Казахстане, однако для Костанайской области он станет первым.
Между Астаной и Аркалыком запустят новый поезд: названы даты, расписание и цены
Эта государственная служба открыла набор в Костанае. Что предлагают кандидатам?
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.