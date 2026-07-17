Беспилотник помог задержать водителя без прав за рулём многотонного грузовика в Костанайской области





В Костанайской области сотрудники роты патрульной полиции с помощью беспилотного летательного аппарата выявили грубые нарушения правил дорожного движения.

Во время воздушного мониторинга полицейские заметили грузовой автомобиль Shacman, перевозивший сыпучий груз без защитного полога. В результате часть груза высыпалась на проезжую часть, загрязняя дорожное покрытие. После этого автомобиль был остановлен для проверки.

Как выяснилось, грузовик эксплуатировался с повреждённым лобовым стеклом, что запрещено правилами. Кроме того, передний государственный регистрационный номер был закреплён с нарушением — находился под лобовым стеклом, а не в установленном месте.

Во время проверки сотрудники полиции установили, что водитель никогда не получал водительское удостоверение, несмотря на то, что управлял многотонным грузовым автомобилем, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

По данному факту возбуждено административное производство.

В полиции напомнили, что управление транспортным средством допускается только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Использование беспилотников позволяет оперативно выявлять нарушения, предотвращать возможные происшествия и повышать безопасность на дорогах.

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