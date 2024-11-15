«Башку снесу»: полиция ищет мужчину, угрожавшего медработнику в Костанае





Полиция начала проверку после публикации медицинского работника из Костаная, которая рассказала о случаях угроз и оскорблений со стороны пациента во время исполнения служебных обязанностей.

В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, медработник сообщила, что во время рабочей смены столкнулась с агрессивным поведением пациента. По ее словам, мужчина оскорблял ее нецензурной бранью, высказывал угрозы, а происходящее удалось зафиксировать на видео.

Автор публикации отметила, что подобные случаи происходят не впервые и, по ее словам, с аналогичным отношением сталкиваются и другие сотрудники медицинского учреждения. Она призвала обратить внимание на проблему, подчеркнув, что угрозы и унижения не должны становиться частью профессии медицинского работника.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«В настоящее время устанавливается личность гражданина, оскорблявшего медицинского работника. После установления всех обстоятельств он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — сообщили в полиции.

По итогам проверки действиям участника инцидента будет дана правовая оценка.

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