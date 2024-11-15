Хотели получить подарок, а оформили кредит: в Костанае участились жалобы потребителей





В Департаменте торговли и защиты прав потребителей Костанайской области призвали жителей быть осторожнее при участии в рекламных акциях, где обещают бесплатные подарки или процедуры.

Как рассказала заместитель руководителя департамента Асем Нургали, в последнее время вновь активизировались продавцы массажных кресел и массажных накидок. В ведомство поступают десятки обращений от жителей региона.

По ее словам, схема остается прежней: прохожим на улицах раздают беспроигрышные лотерейные билеты, после чего приглашают получить приз на специальном мероприятии, которое обычно проходит в кафе или ресторанах. Там людям предлагают оформить кредит на покупку дорогостоящего массажного оборудования.

«Когда они возвращались туда, как правило, это рестораны или кафе города, на месте уже не было этих продавцов. Потребители обращаются к нам и говорят, что товар у них не принимают обратно. Когда родственники пытаются найти офис, указанный в договоре, зачастую его там просто нет», — сообщила Асем Нургали.

В департаменте помогают пострадавшим составлять досудебные претензии с требованием вернуть деньги за товар. По словам специалистов, во многих случаях это позволяет урегулировать спор без обращения в суд.

Продолжают поступать и жалобы на косметологические клиники, которые приглашают женщин на бесплатные процедуры, а затем предлагают оформить кредит на дорогостоящие услуги или косметическую продукцию.

«Когда люди возвращаются, чтобы расторгнуть кредит, им говорят, что первая процедура стоила 400 тысяч тенге и уже была оказана. Есть вопросы и к самой продукции. Буквально вчера к нам обратилась женщина с сильной аллергической реакцией. Мы рекомендовали ей обратиться в департамент фармконтроля, чтобы проверить, сертифицированы ли эти косметологические препараты», — отметила Асем Нургали.

В департаменте напоминают, что за обещанную «бесплатную» услугу в итоге нередко приходится платить — деньгами, временем и усилиями, затраченными на защиту своих прав. Жителям рекомендуют заранее изучать информацию о продавцах и не принимать поспешных решений при оформлении кредитов.

Покупаете в рассрочку? В Казахстане готовят важные изменения В Казахстане планируют усилить регулирование рынка рассрочек (BNPL). Об этом сообщили в Национальном банке, объяснив,...

«Башку снесу»: полиция ищет мужчину, угрожавшего медработнику в Костанае Полиция начала проверку после публикации медицинского работника из Костаная, которая рассказала о случаях угроз и...