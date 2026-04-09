Казахстанцев ждут большие изменения в переводах денег уже с 19 июля

С 19 июля в Казахстане станет доступна единая система межбанковских переводов по номеру телефона и оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. К системе уже подключились все банки страны, передает informburo.kz
Как сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, новая система позволит клиентам разных банков мгновенно переводить деньги друг другу по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду независимо от того, услугами какого банка пользуются покупатель и продавец.
По его словам, предпринимателям не потребуется устанавливать дополнительные терминалы или скачивать новые приложения. Оплата будет проходить через уже существующую инфраструктуру. Пользователям некоторых банков может понадобиться лишь обновить мобильное приложение.
С 17 июля банки начнут информировать своих клиентов о порядке подключения и использовании нового сервиса.
Все операции будут выполняться круглосуточно и в режиме реального времени, что должно сделать безналичные расчёты ещё удобнее для пользователей.
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