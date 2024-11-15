Жара может ударить по кошелькам: фермеры прогнозируют рост цен





Продолжающаяся жара может привести к росту цен на ячмень и сено в Казахстане. Об этом LS сообщил представитель Казахстанской ассоциации животноводов Turan Жанибек Кенжебаев.

По его словам, в ряде регионов страны из-за засухи выгорели пастбища, а пригодные для заготовки сена участки находятся все дальше. Это увеличивает затраты фермеров и может спровоцировать значительное подорожание кормов.

Эксперт считает, что в период сильной засухи стоимость ячменя и сена способна вырасти в полтора-два раза. Кроме того, жара негативно влияет на водоемы: вода в степных котлованах застаивается, увеличивается количество паразитов, из-за чего животноводам приходится чаще менять места водопоя и проводить дополнительную обработку скота.

По словам Жанибека Кенжебаева, нехватка кормов заставляет многие небольшие хозяйства продавать скот, опасаясь сложной зимовки. Это временно снижает цены на живых животных из-за переизбытка предложения, однако в дальнейшем, после сокращения поголовья, рынок может столкнуться с дефицитом мяса и ростом цен.

Эксперт считает, что снизить риски поможет объединение небольших хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы. Такой подход позволит централизованно закупать корма, создавать запасы сена и зерна, а также эффективнее организовывать ветеринарное сопровождение.

Он также призвал аграриев активнее внедрять современные технологии: развивать системы орошения, подсевать многолетние травы на пастбищах и повышать урожайность кормовых культур.

В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, заявили, что оснований для массового сокращения поголовья сельхозживотных не видят. По данным ведомства, проводимая кормозаготовительная кампания позволит обеспечить животных необходимыми кормами в предстоящий стойловый период, а существенного роста цен на мясо не ожидается.

В министерстве отметили, что в этом году сроки начала заготовки кормов сместились из-за недостатка влаги и неравномерного распределения осадков. На сегодняшний день в стране уже заготовлено более 9,1 млн тонн кормов, включая 8,2 млн тонн сена, 850 тыс. тонн сенажа и свыше 35 тыс. тонн силоса.

На зимний период 2026–2027 годов регионам доведен план по заготовке 25,6 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Кроме того, в Минсельхозе сообщили, что региональные штабы контролируют цены на корма, чтобы не допустить спекуляций, а при возникновении чрезвычайных ситуаций или подтвержденных аномальных погодных условий предусмотрены меры государственной поддержки. В 2026 году на субсидирование кормопроизводства выделено 1,1 млрд тенге.

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