Многомиллиардную экономию на учителях выявили в Минпросвещения РК





Министерство просвещения Казахстана опубликовало результаты внутреннего анализа коррупционных рисков за 2025 год. Проверка выявила нарушения сроков исполнения поручений, недостатки цифровых сервисов, пробелы в нормативной базе и риски при распределении бюджетных средств, передает inbusiness.kz

Больше всего замечаний аудиторы адресовали Комитету по охране прав детей. В частности, ведомство не выполнило в установленный срок ежегодный мониторинг Индекса благополучия детей. Из-за этого государственный доклад о положении детей не был своевременно обеспечен необходимыми аналитическими данными.

Проверка также выявила недостатки в работе информационной системы «Е-Өтініш». Как отмечается в отчете, сервис не позволяет направлять документы на согласование в другие государственные органы, поэтому сотрудники продолжают использовать бумажный документооборот.

Кроме того, процедура аккредитации агентств по усыновлению до сих пор не включена в Реестр государственных услуг. Это означает отсутствие единых сроков и регламентов предоставления данной услуги.

Аудиторы также установили, что комитет продолжает работать по нормативным документам, в которых он указан структурным подразделением уже не существующего Министерства образования и науки. Документы не были приведены в соответствие с новой структурой ведомства после его реорганизации в 2022 году.

Проверка Департамента воспитательной работы и дополнительного образования выявила риски при распределении государственного заказа на кружки и спортивные секции. Из-за отсутствия законодательных ограничений один ребенок мог одновременно получать государственные ваучеры сразу на несколько кружков. По оценке министерства, это способствовало концентрации бюджетных средств у аффилированных организаций, ограничению конкуренции и необоснованному распределению государственного заказа.

Для решения проблемы в шести регионах страны уже реализуется пилотный проект «Один ребенок — один ваучер».

Отдельное внимание аудиторы уделили цифровой платформе «Ұстаз», через которую проходит аттестация педагогов. После автоматизации процесса число одобренных заявок на присвоение квалификационных категорий сократилось на 30–32%, а количество присвоенных категорий уменьшилось более чем на 41 тысячу.

В министерстве считают, что цифровизация помогла исключить необоснованное присвоение квалификаций и снизить бюджетные расходы. Вместе с тем аудит показал, что сама платформа до сих пор официально не числится на балансе Министерства просвещения.

Проверка также затронула кадровую ситуацию. Согласно данным ведомства, в 2025 году жалоб на коррупцию и фактов конфликта интересов не зарегистрировано. Однако аудиторы обратили внимание на высокую текучесть кадров. Так, из Комитета по охране прав детей за год уволились шесть сотрудников, а из Департамента цифровизации — пять, включая руководителей подразделений.

В Министерстве просвещения отметили, что результаты анализа свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования цифровых сервисов, нормативной базы и механизмов внутреннего контроля.

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