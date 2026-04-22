Госуслуги в Казахстане временно перестанут работать: названы даты и время

В Казахстане временно ограничат доступ к государственным электронным сервисам. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).
По информации компании, с 21:00 18 июля до 08:00 19 июля будут проводиться плановые технические работы. В этот период возможны перебои в работе проектов, сопровождаемых АО «НИТ», включая государственные электронные сервисы.
В компании пояснили, что технические работы проводятся регулярно для повышения стабильности, удобства и эффективности работы цифровых сервисов.
Казахстанцам рекомендуют заранее выполнить все необходимые операции, чтобы избежать возможных неудобств во время проведения работ.
В АО «Национальные информационные технологии» извинились за возможные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.
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