Госуслуги в Казахстане временно перестанут работать: названы даты и время





В Казахстане временно ограничат доступ к государственным электронным сервисам. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

По информации компании, с 21:00 18 июля до 08:00 19 июля будут проводиться плановые технические работы. В этот период возможны перебои в работе проектов, сопровождаемых АО «НИТ», включая государственные электронные сервисы.

В компании пояснили, что технические работы проводятся регулярно для повышения стабильности, удобства и эффективности работы цифровых сервисов.

Казахстанцам рекомендуют заранее выполнить все необходимые операции, чтобы избежать возможных неудобств во время проведения работ.

В АО «Национальные информационные технологии» извинились за возможные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.

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