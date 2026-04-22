Кумар Аксакалов высказался после скандала с оскорблением медика в Костанае

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал инцидент, произошедший в одном из медицинских учреждений Костаная, где пациент допустил оскорбительные высказывания в адрес медицинского работника.
Поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах запечатлено недопустимое поведение посетителя по отношению к сотруднику медучреждения.
Глава региона подчеркнул, что любые проявления агрессии, оскорблений и насилия в отношении медицинских работников недопустимы и должны получать принципиальную оценку.
По словам Кумара Аксакалова, медики ежедневно выполняют важнейшую работу, защищая жизнь и здоровье людей, зачастую в условиях высокой нагрузки и эмоционального напряжения. Поэтому их честь, достоинство и право на безопасные условия труда должны быть гарантированы.
Аким также отметил, что любые действия, направленные на унижение чести и достоинства медицинских работников, а также психологическое или физическое давление на них, недопустимы.
Он призвал жителей региона проявлять взаимное уважение и правовую культуру, а возникающие спорные ситуации решать исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан.
Кроме того, Кумар Аксакалов заявил, что правоохранительные органы должны дать произошедшему надлежащую правовую оценку и принять все предусмотренные законом меры в пределах своей компетенции.
Напомним, в настоящее время сотрудниками полиции установлен 70-летний мужчина, причастный к противоправным действиям в отношении медицинского работника.
Мужчина привлечен к ответственности за проявление неуважения к окружающим, выразившееся в использовании нецензурной брани, оскорбительном приставании, унижении чести и достоинства другого лица, а также иных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан.
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