В Костанае День города будут отмечать три дня: опубликована полная программа праздника





В Костанае празднование Дня города продлится с 14 по 16 августа. Жителей и гостей областного центра ждут концерты, выставки, спортивные соревнования, экскурсии, международный вокальный конкурс, полумарафон и праздничный фейерверк.

14 августа в Сити-центре откроется выставка ремесленников ArtBazar, а также передвижная экспозиция из Северо-Казахстанской области с уникальными археологическими находками Ботайской культуры эпохи неолита.

В этот же день с 15:00 до 21:00 будут курсировать экскурсионные автобусы от Казпочты. Кроме того, праздничные концерты пройдут в микрорайонах Кунай, Дружба, КСК, Аэропорт, Костанай-2, парке «Ұлы дала» и на площади перед областным акиматом.

Заместитель акима Костаная Мажит Шуленов сообщил, что в парке «Ұлы дала» вечером выступят ВИА «Караван», победители конкурса Jasstar.kst, а завершит программу концерт карагандинской группы «Ветер перемен» с песнями Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». На главной сцене у областного акимата состоится музыкальный фестиваль «Сағындым, Қостанай».

Основные праздничные мероприятия пройдут 15 августа. В городе организуют уличную торговлю, выставки и спортивные соревнования. В Триатлон-парке состоятся открытая тренировка по йоге, турниры по волейболу и баскетболу, а также супермарафон «Президентская миля». В Сити-центре пройдут соревнования по қазақ күресі и дзюдо.

В этот же день в Костанае уже в 22-й раз пройдет международный вокальный конкурс «Золотой микрофон», в котором примут участие 68 исполнителей из Казахстана, Украины, Болгарии, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

Главный концерт начнется в 21:30 на площади перед областным акиматом. Перед зрителями выступят популярный исполнитель Alem и симфонический оркестр NE PROSTO ORCHESTRA.

По словам Мажита Шуленова, именно этот концерт станет кульминацией праздника и соберет наибольшее количество зрителей.

Завершится праздничная программа 15 августа красочным фейерверком, который запланирован на 23:00.

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил продлить работу общественного транспорта. В праздничные дни автобусы будут курсировать до 01:00, а маршруты к Триатлон-парку также усилят.

16 августа состоится традиционный Kostanay Half Marathon. Старт полумарафона будет дан в 08:00 в Сити-центре. Ожидается участие более тысячи бегунов из семи стран: Казахстана, России, Узбекистана, Румынии, Молдовы, Беларуси и Кыргызстана.

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