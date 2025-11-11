Что будет с тенге, инфляцией и экономикой Казахстана: новый прогноз ЕФСР





Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) обновил прогноз развития экономики Казахстана до 2028 года. Аналитики улучшили ожидания по курсу тенге и инфляции, однако немного снизили прогноз роста ВВП на 2026 год, передает zakon.kz

Согласно новому макроэкономическому обзору, средний курс национальной валюты в 2026 году ожидается на уровне 496,8 тенге за доллар вместо прогнозировавшихся ранее 505,7 тенге. В 2027 году курс, по оценке фонда, составит 502,8 тенге, а в 2028 году — 510,4 тенге за доллар.

Улучшение прогноза эксперты связывают с более благоприятной внешнеэкономической ситуацией, включая пересмотр ожиданий по мировым ценам на нефть и другие экспортные товары. После снижения напряженности на Ближнем Востоке ЕФСР также отказался от стрессового сценария, который рассматривался весной.

Пересмотрены и ожидания по инфляции. Если ранее аналитики прогнозировали рост цен в 2026 году на уровне 10,6%, то теперь ожидают 9,8%. По мнению экспертов, инфляционное давление будет постепенно снижаться благодаря сохранению жесткой денежно-кредитной политики и стабилизации внешних условий. При этом полностью риски ускорения инфляции пока не исключаются.

Прогноз экономического роста на 2026 год был незначительно снижен — с 5,2% до 5,0%. Причиной названа временная приостановка добычи нефти на месторождении Тенгиз в начале года. Однако аналитики считают, что этот фактор будет компенсирован активным развитием несырьевых отраслей экономики.

По оценке ЕФСР, в 2025 году ВВП Казахстана вырастет на 6,5%, в 2026 году — на 5,0%, в 2027 году — на 4,6%, а в 2028 году — на 4,2%.

Наиболее высокие темпы роста, как ожидается, сохранят строительство (14,8%), транспортная отрасль (12,8%) и обрабатывающая промышленность (8,5%). Дополнительную поддержку экономике, по мнению экспертов, окажут внутренний спрос и инвестиционная активность.

В ЕФСР также отметили, что прогноз по России оказался менее оптимистичным. По оценкам фонда, в 2026 году российская экономика вырастет лишь на 0,6%, что связано с сохранением жесткой денежно-кредитной политики.

Евразийский фонд стабилизации и развития был создан в 2009 году странами-участницами региона для содействия экономической и финансовой стабильности. Помимо предоставления кредитов, фонд регулярно публикует макроэкономические прогнозы по государствам-участникам.

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