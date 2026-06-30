Банки могут отказать пенсионерам в кредите: в Нацбанке объяснили, когда это возможно





В Национальном банке Казахстана планируют обсудить дополнительные меры, которые помогут защитить пенсионеров от мошенничества при оформлении кредитов.

Как сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, одной из уже действующих мер является обязательное личное посещение отделения банка пожилыми людьми при получении займа, передает lsm.kz

По его словам, в таких случаях ответственность возлагается на сотрудника банка. Если менеджер видит, что клиент находится под чужим влиянием, не понимает, зачем оформляет кредит, или вызывает другие сомнения, банк обязан отказать в выдаче займа.

Тимур Сулейменов отметил, что соблюдение банками этой нормы контролирует Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Вместе с тем в Национальном банке намерены дополнительно обсудить системные меры, которые позволят эффективнее защитить наиболее уязвимые категории граждан от кредитного мошенничества.

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