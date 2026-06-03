Более тысячи квартир раздадут в Костанайской области: кто их получит?





В 2026 году в Костанайской области планируется ввести в эксплуатацию 520 тысяч квадратных метров жилья, что составляет около 5 200 квартир. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов.

Большую часть жилья построят частные застройщики

По словам главы региона, основной объем строительства обеспечат частные компании.

«Наша задача по итогам 2026 года обеспечить ввод 520 тысяч квадратных метров жилья или порядка 5 200 квартир. Из них 423 тысячи квадратных метров жилья будут построены за счет частных застройщиков. То есть это коммерческое строительство», — отметил Кумар Аксакалов.

Еще 96 тысяч квадратных метров жилья планируется построить за счет бюджетных средств.

Квартиры получат очередники

Жилье, возведенное на бюджетные средства, будет предоставляться гражданам, состоящим в очереди на получение жилья через Отбасы банк.

Кроме того, в текущем году в 16 городах и районах области власти планируют выкупить 1034 квартиры для очередников из социально уязвимых категорий населения.

На покупку жилья выделили 18 млрд тенге

На приобретение квартир для нуждающихся граждан предусмотрено 18 миллиардов тенге.

Как отметил аким области, объемы поддержки значительно увеличены по сравнению с прошлым годом.

«Для сравнения: в прошлом году было предоставлено 548 квартир, в этом году — в два раза больше», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

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