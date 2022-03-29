ДТП с участием «скорой помощи» произошло на трассе в Костанайской области

29 марта около 10.30 часов на автодороге М-36 «Костанай-Сарыколь» в 3 километрах от города Тобыл 26-летний водитель, управляя автомашиной скорой медицинской помощи «УАЗ-3962, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
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В результате ДТП трое пассажиров в возрасте 39, 21 и 57 лет, жителей поселка Сарыколь с различными травмами доставлены в областную больницу. Начато расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП.
Полиция обращается к водителям! Будьте осторожнее при перемене погодных условий. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.
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