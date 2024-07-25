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ДУМК сделало заявление по имаму Костанайской области, которого поймали пьяным за рулем

Фотография для новости ДУМК сделало заявление по имаму Костанайской области, которого поймали пьяным за рулем

pixabay.com

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сегодня, 25 июля 2024 года, выступило с заявлением по главному имаму Костанайской области Бахытбеку Тажимбету, которого поймали пьяным за рулем, сообщает Zakon.kz.

23 июля Бахытбек Тажимбет в Боровом сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Судом имам арестован на 15 суток и лишен права управлять машиной на семь лет.

«Лица, грубо нарушающие нормы закона и этику религиозного работника в системе службы религиозной администрации, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Бахытбек Тажимбет… уволен с должности главного имама Костанайской области», – говорится в заявлении ДУМК, опубликованном в Facebook 25 июля.

Духовное управление мусульман Казахстана извинилось за произошедшее перед мусульманской общиной страны.

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