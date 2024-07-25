ДУМК сделало заявление по имаму Костанайской области, которого поймали пьяным за рулем

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сегодня, 25 июля 2024 года, выступило с заявлением по главному имаму Костанайской области Бахытбеку Тажимбету, которого поймали пьяным за рулем, сообщает Zakon.kz.

23 июля Бахытбек Тажимбет в Боровом сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Судом имам арестован на 15 суток и лишен права управлять машиной на семь лет.

«Лица, грубо нарушающие нормы закона и этику религиозного работника в системе службы религиозной администрации, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Бахытбек Тажимбет… уволен с должности главного имама Костанайской области», – говорится в заявлении ДУМК, опубликованном в Facebook 25 июля.

Духовное управление мусульман Казахстана извинилось за произошедшее перед мусульманской общиной страны.

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