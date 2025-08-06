Дело об убийстве начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
По материалам дела, 1-ого марта этого года пара гражданских супругов посетила одно из развлекательных заведений города, употребив там спиртные напитки, после чего отправилась домой, в квартиру, которая находится в одном из домов микрорайона «Аэропорт».
В ночь на 2 марта между сожителями начался конфликт, и мужчина несколько раз ударил женщину по голове.
Он ушел на кухню, женщина последовала за ним, взяла нож, и трижды ударила им обидчика. Два удара пришлись в грудь. В результате пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи. Подсудимой предъявлены обвинения в совершении убийства. На процессе приступили к допросу свидетелей.
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