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Ещё один жаркий день. О погоде в Костанае и области

24 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 28-33 тепла.

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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 30-32 тепла.

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