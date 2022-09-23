Ещё один жаркий день. О погоде в Костанае и области

24 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 28-33 тепла.
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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 30-32 тепла.
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