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Есть хорошие предложения. Министр труда об обсуждении снижения пенсионного возраста

фото Информбюро.кз

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала, на какой стадии находится обсуждение вопроса снижения пенсионного возраста для женщин, передает  Tengrinews.kz.

«Мы сейчас работаем над этим вопросом. Я встречалась непосредственно с самими женщинами, есть хорошие предложения. Мы свои предложения также подготовили. Все эти предложения рассматриваются непосредственно финансовым блоком. Когда мы уже придем к единому мнению, мы выйдем и вам скажем. Но вы должны понимать, что любая инициатива в социальной сфере — это средства. Они всегда должны быть соотнесены со всеми финансово-экономическими возможностями», — сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Она подчеркнула, что вопрос снижения или повышения пенсионного возраста всегда связан с бюджетными средствами.

«Второй вопрос, если мы снижаем пенсионный возраст, нужно всегда иметь в виду, какой размер пенсии мы будем получать. Вот когда мы встречались, тоже говорили, что мы при выходе на пенсию должны получать достойную пенсию. А сможем ли мы с маленьким нашим трудовым стажем и маленькими накоплениями получить достойную пенсию? Сегодняшний вопрос об этом.

Если на мировую практику смотреть, нужно людей, которые имеют хороший опыт, и лиц старшего возраста нужно вовлечь в социальную работу, чтобы они были активными. Поэтому отправить на пенсию и сказать заканчивать трудовую деятельность нельзя», — добавила министр труда и соцзащиты населения.

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