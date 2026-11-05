Газовые баллоны в Казахстане планируют маркировать и поставить на учёт

В Казахстане прорабатывают внедрение системы маркировки и учёта бытовых газовых баллонов. Она позволит контролировать их оборот и техническое состояние. Этим вопросом занимается Министерство энергетики.
Безопасность использования баллонов в частных домах и заведениях общественного питания обсудили на заседании Правительства. О принимаемых мерах доложил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.
Он отметил, что нарушения правил эксплуатации, хранения и заправки газовых баллонов создают угрозу пожаров и взрывов с тяжёлыми последствиями.
«В целях снижения данных рисков, необходимо усилить контроль со стороны газотехнических инспекций при акиматах за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и оборудования», — сказал министр.
Также на заседании сообщили о развитии отечественного производства баллонов. На заводе в Кокшетау уже выпустили 500 стальных газовых баллонов.
Дополнительно Министерство промышленности и строительства прорабатывает запуск производства композитных баллонов в Атырау и Алматы.
Жаңалықтар - 05.11.26
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