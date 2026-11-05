Казахстанским водителям грозят штрафы до 86 500 тенге: когда начнут наказывать





Полиция призвала автомобилистов заранее перейти на зимние шины. Из-за похолодания и гололёда летняя резина может стать опасной ещё до декабря. Однако обязательные сезонные требования начинают действовать с 1 декабря, сообщает finratings.kz

Согласно установленным требованиям, с 1 декабря по 28 февраля легковые автомобили и лёгкие грузовики должны быть оснащены зимними шинами на всех колёсах. Установить их только на переднюю или заднюю ось недостаточно.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение требований к эксплуатации автомобиля предусмотрена ответственность по статье 590 КоАП РК. Как указано в сообщении столичного акимата, размеры взысканий составляют 5 и 20 МРП. При МРП 4 325 тенге в 2026 году это 21 625 и 86 500 тенге соответственно.

При этом штраф в 86 500 тенге не назначается автоматически каждому водителю, использующему летнюю резину зимой. Сумма зависит от применяемой части статьи и обстоятельств нарушения.

Почему рекомендуют сменить резину до декабря

В полиции отмечают, что погода в столице нередко ухудшается до начала календарной зимы. Поэтому при замене шин следует учитывать температуру воздуха и состояние дорог.

В холодную погоду сцепление летних шин с дорогой ухудшается, а на снегу и льду тормозной путь может значительно увеличиться. Водителей призывают проверить техническое состояние автомобилей, соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и избегать резких манёвров.

Рекомендация заранее установить зимние шины не означает, что штрафовать за летнюю резину начнут уже в ноябре. Обязательное сезонное требование действует с 1 декабря по 28 февраля.

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