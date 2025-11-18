«Как будто мы в Майами живём»: аким Костаная раскритиковал остановочные павильоны





В Костанае планируют закупить 19 новых автобусов в следующем году. Об обновлении общественного транспорта и состоянии остановок на совещании высказался аким города Марат Жундубаев.

По его словам, с 2023 года объём субсидирования перевозчиков вырос с 4,3 млрд до более чем 8 млрд тенге. Государственная поддержка позволяет компаниям обновлять автопарк.

При этом остаются вопросы к условиям ожидания автобусов. В Костанае насчитывается чуть больше 500 остановок, однако качественные павильоны установлены не везде. В прошлом году в городе заменили 35 конструкций, в этом году такую работу не проводили.

На следующий год предложено установить 20 павильонов. Аким посчитал это количество недостаточным и поручил рассмотреть возможность увеличения их числа до 100. Для этого он предложил привлекать средства крупных компаний и запустить соответствующую программу в следующем году.

Отдельно глава города обратил внимание на предпринимателей, которые ведут бизнес в остановочных павильонах, но не следят за состоянием общественного пространства.

По словам Марата Жундубаева, жалобы жителей на остановки обоснованны: некоторые конструкции продуваются сверху и снизу, а открытые входы не позволяют сохранять тепло.

«Есть такие — просто навесы, как будто мы в Майами живем», — отметил аким.

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