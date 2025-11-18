Почти 2000 жалоб за неделю: на что обращают внимание костанайцы





За минувшую неделю в ситуационный центр «Айкомек» поступило почти 2000 жалоб от жителей Костаная. Чаще всего горожане обращались по вопросам электроснабжения — свыше 200 заявок. Более 160 обращений касались водоснабжения, почти 130 — дорожной инфраструктуры, 86 — уборки крупногабаритного мусора. Ещё 115 заявок поступило по поводу уличного освещения.

На совещании аким Костаная Марат Жундубаев обратил внимание на жалобу жителей девятиэтажного дома по проспекту Абая, 62. В социальных сетях сообщили о скоплении мусора возле подъездов. Глава города поручил отделу жилищных отношений разобраться в ситуации, а также проверить контейнерную площадку, размеры и обустройство которой вызвали вопросы.

На совещании сообщили, что мусор уже убрали. Однако аким подчеркнул, что подобные ситуации не должны повторяться. По его мнению, для поддержания порядка необходимо обеспечить видеонаблюдением все мусорные площадки.

Отдельно Марат Жундубаев остановился на оперативности работы коммунальных служб. Он отметил, что жители отправляют фотографии и видео с комментариями, позволяющими быстрее разобраться в проблеме.

«300 человек в среднем (в сутки) обращается по каким либо вопросам. Где вот такие вопросы, мы как раз ставим на контроль», — сказал аким.

Глава города поручил ответственным службам отработать поступившие обращения, в том числе по уличному освещению.