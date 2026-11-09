Без наличных в автобусах: в Костанае предлагают изменить оплату проезда с нового года





С нового года в Костанае предлагают отказаться от наличной оплаты проезда в общественном транспорте. Инициативу отдела ЖКХ обсудили на очередном аппаратном совещании.

Аким города Марат Жундубаев отметил, что расчёты картой или телефоном позволят сделать оплату прозрачнее и точнее учитывать пассажиропоток.

«Если это будет безналичный расчёт, карты, телефон и так далее, я думаю, будет видно, и мы тогда пассажиропоток с точностью будем до человека видеть», — сказал глава города.

Пока полный переход на безналичную оплату озвучен как предложение. Окончательные сроки и порядок его внедрения на совещании не уточнили.

Также стало известно об изменениях в ведении пригородных маршрутов. По информации представителя отдела ЖКХ, с 1 января 2027 года маршрут №120 перейдёт от акимата Костаная в ведение акимата Рудного.

Ещё пять пригородных маршрутов планируют передать акимату Костанайского района. Их номера в представленном сообщении не указаны.