Без наличных в автобусах: в Костанае предлагают изменить оплату проезда с нового года

С нового года в Костанае предлагают отказаться от наличной оплаты проезда в общественном транспорте. Инициативу отдела ЖКХ обсудили на очередном аппаратном совещании.
Аким города Марат Жундубаев отметил, что расчёты картой или телефоном позволят сделать оплату прозрачнее и точнее учитывать пассажиропоток.
«Если это будет безналичный расчёт, карты, телефон и так далее, я думаю, будет видно, и мы тогда пассажиропоток с точностью будем до человека видеть», — сказал глава города.
Пока полный переход на безналичную оплату озвучен как предложение. Окончательные сроки и порядок его внедрения на совещании не уточнили.
Также стало известно об изменениях в ведении пригородных маршрутов. По информации представителя отдела ЖКХ, с 1 января 2027 года маршрут №120 перейдёт от акимата Костаная в ведение акимата Рудного.
Ещё пять пригородных маршрутов планируют передать акимату Костанайского района. Их номера в представленном сообщении не указаны.
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