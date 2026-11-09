30 пострадавших за девять дней: в Костанайской области зарегистрировали 26 ДТП





За первые девять дней ноября в Костанайской области зарегистрировали 26 дорожно-транспортных происшествий. В них травмы получили 30 человек.

За этот же период выявлено более пяти тысяч нарушений правил дорожного движения. По информации полиции, почти половину зафиксировали автоматические системы, остальные — сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщила старший инспектор управления административной полиции областного департамента полиции Махаббат Хусаинова, среди ДТП — 16 столкновений, три опрокидывания, пять наездов на пешеходов и наезд на велосипедиста.

Полицейские пресекли 40 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и более 1 200 превышений скорости. Ещё в 38 случаях за рулём находились люди, не имеющие права управления.

Кроме того, выявлено девять фактов управления транспортом водителями, ранее лишёнными прав.