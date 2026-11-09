«Кроме катка, никакого бизнеса»: аким Костаная высказался о судьбе конькобежного стадиона

Целевое назначение территории конькобежного стадиона в Костанае менять не будут. Об этом заявил аким города Марат Жундубаев.
По его словам, территория стадиона находится в частных руках, а двухэтажное здание принадлежит городу и сдаётся в аренду. Собственник проживает в Алматы. Во время переговоров поступало предложение изменить целевое назначение участка, однако городские власти его не поддержали.
«Целевое меняться не будет, он будет всегда конькобежным», — подчеркнул Марат Жундубаев.
Аким отметил, что спортивное назначение территории закреплено как в прежнем, так и в новом генеральном плане города. Сохранить стадион, по его словам, необходимо.
«На данный момент там, кроме катка, больше ничего, никакого бизнеса вести мы не дадим, и целевое не поменяем», — заявил глава города.
Марат Жундубаев также допустил, что в будущем стадион может стать государственным. При этом о принятом решении по передаче объекта в государственную собственность он не сообщал.
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