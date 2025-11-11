Будут ли пенсии зависеть от достатка семьи: в Минтруда дали ответ





С 1 января 2027 года в Казахстане планируют поэтапно внедрять принцип адресности при назначении отдельных пособий и социальных выплат. Как новые подходы могут отразиться на пенсиях, в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали в ответ на запрос Informburo.kz.

В ведомстве подчеркнули: отнесение семьи к высокому или состоятельному уровню благополучия не означает автоматического прекращения всей государственной поддержки. Для отдельных выплат сохраняется действующий порядок назначения независимо от достатка семьи.

По разъяснению министерства, поддержка, связанная с инвалидностью, потерей кормильца и пенсионным обеспечением, направлена на сохранение социальных гарантий. Поэтому она не должна зависеть исключительно от социально-экономического положения семьи.

Какие изменения предусмотрены

Согласно опубликованной информации, нуждаемость планируют учитывать при назначении десяти видов пособий. Среди них — выплаты на рождение ребёнка, по уходу за ним до полутора лет, многодетным семьям и награждённым многодетным матерям, а также ряд других социальных пособий. Адресный подход предусмотрен и для единовременной выплаты на погребение.

При этом в приведённом перечне указаны также пособия по инвалидности и потере кормильца, хотя в разъяснении Минтруда отдельно подчёркивается их социальная значимость. Таким образом, из ответа ведомства не следует, что высокий достаток семьи автоматически станет основанием для прекращения всех перечисленных выплат.

В министерстве пояснили, что цель изменений — сосредоточить бюджетную поддержку на гражданах и семьях, которые больше всего в ней нуждаются.

Где можно будет узнать категорию семьи

Минтруда рассматривает возможность отображения уровня благополучия семьи в личном кабинете eGov. Сроки запуска будут зависеть от готовности цифровых систем и технических решений.

Ранее соответствующий калькулятор был доступен в eGov Mobile. После жалоб пользователей методику определения категорий скорректировали.

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