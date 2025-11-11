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Три дня неустойчивой погоды: к чему готовиться казахстанцам

— Сегодня, 13:44
осень

alau.kz/Н.Луговской


В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дождь и снег, местами сильные осадки, а также гололёдные явления.

По республике ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы возможны туманы. Преимущественно без осадков будет лишь на западе страны 11–12 ноября.

Дневная температура воздуха на западе составит от +3 до +12 градусов, на северо-западе — от 0 до +8. На севере, востоке и в центре страны ожидается от −3 до +5 градусов, на юге и юго-востоке — от +2 до +10.



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