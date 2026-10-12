Ещё 50 пешеходных переходов в Костанае станут светлее





В этом году модернизация уличного освещения в Костанае охватит 94 участка. На 76 из них работы уже завершены. Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Д. К. Аскаров.

Всего планируется установить 1 200 опор и 2 000 светильников. К концу года в городе будет насчитываться 16 340 опор и 19 137 светильников. По информации руководителя отдела, 73% светильников будут диммируемыми — с возможностью регулировки яркости, 27% — светодиодными.

Для повышения безопасности дорожного движения дополнительным освещением оборудуют 50 пешеходных переходов.

Кроме того, в этом году на 40 участках установили проекционные пешеходные переходы. Они призваны улучшить видимость пешеходов и привлечь внимание водителей к местам пересечения дороги.

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