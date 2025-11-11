Автобусов стало больше: какие микрорайоны Костаная получили новые маршруты

В августе 2025 года в Костанае оптимизировали графики движения городских автобусов. Это позволило высвободить 17 единиц транспорта.
Часть автобусов направили на маршруты № 10, 38 и 103, которые обслуживают микрорайоны Костанай-2, Береке, Алтын-Арман, Юбилейный и Конай. На каждый маршрут добавили по одному автобусу.
Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Д. К. Аскаров.
С 1 июня 2026 года в городе также работают два новых маршрута. Автобус № 4 связывает парк «Ұлы Дала», микрорайоны Аэропорт и Береке с ТРЦ «Kostanay Plaza».
Маршрут № 6 проходит через Триатлон-парк, центр города, областную больницу, ТРЦ «Kostanay Plaza», микрорайоны Северо-Западный и Береке, а также спортивный комплекс «Тобол Арена».
Новые маршруты расширили транспортную доступность социально значимых объектов и улучшили сообщение между микрорайонами города.
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