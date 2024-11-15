Сахар дешевеет, огурцы дорожают: как изменились цены на продукты в Казахстане





В Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продуктов. Сильнее всего подешевели сахар и репчатый лук, а наибольший рост цен зафиксирован на огурцы, сообщает LS.

По данным на 4 ноября 2026 года, сахар-песок за неделю подешевел на 1,7%, репчатый лук — на 1,5%, белокочанная капуста — на 0,8%. Морковь, подсолнечное масло и отдельные части курицы — бедро, голень и окорочка — стали дешевле на 0,5%.

Цены на яблоки снизились на 0,2%, говядину с костями и без, а также пшеничную муку первого сорта — на 0,1%.

При этом огурцы подорожали на 3,1%, гречневая крупа — на 1,1%, картофель — на 0,4%. Помидоры и пшеничный хлеб из муки первого сорта прибавили в цене по 0,3%. Рост на 0,1–0,2% отмечен на яйца, конину, сазана, рис, рожки, отдельные молочные продукты и чёрный чай.

Что сильнее всего подорожало с начала года

С начала года наибольший рост цен отмечен на морковь — 20,2%. Баранина подорожала на 16,9%, соль — на 13,7%, картофель — на 10,5%, гречневая крупа — на 10,1%.

Также выросла стоимость яиц — на 9,6%, сливочного масла — на 8,5%, кефира — на 8%, капусты — на 7,8% и рожков — на 7,3%.

Несмотря на недельное подорожание, огурцы остаются значительно дешевле, чем в начале года: их стоимость снизилась на 59,8%. Помидоры за этот период подешевели на 23,9%, яблоки — на 15,2%.

Среди городов самый высокий рост цен на социально значимые продукты с начала года зафиксирован в Талдыкоргане — 9,5%. В Жезказгане и Актобе он составил 3,7%, Уральске — 3,3%, Семее — 3,2%. В Шымкенте цены выросли на 2,7%, Алматы — на 2,4%, Астане — на 1,2%.

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