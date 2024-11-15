В Казахстане появится новый обязательный платёж — кому придётся платить?





Жителей Казахстана планируют обязать ежегодно страховать жильё от природных катастроф. Запустить систему намерены с 2030 года. На первом этапе она может заработать в Алматы, Шымкенте и Жамбылской области, а позднее — ещё в 13 регионах, передает nur.kz

Как рассказал председатель правления Freedom Insurance Азамат Керимбаев, для этого создадут отдельный государственный фонд. Его будут пополнять за счёт обязательных взносов граждан. Кроме того, страховые компании должны будут перечислять в фонд 2% от премий по договорам добровольного страхования имущества.

Полис будет защищать от землетрясений, наводнений и паводков, а также природных лесных пожаров. По предварительным расчётам, стоимость страховки составит от 0,5 до 5 МРП — от 2 163 до 21 625 тенге по показателю 2026 года. Договор оформят в электронном виде на один год.

Оформлять полисы и принимать платежи от имени фонда смогут лицензированные страховые компании. За эти услуги им предусмотрено вознаграждение до 10% от страховой премии.

Размер выплаты будет зависеть от степени повреждения недвижимости. Согласно проекту закона, при полном разрушении дома или квартиры собственник сможет получить сумму, равную 500 годовым страховым взносам, при повреждении — 250. Например, при ежегодном взносе в 10 тысяч тенге компенсация составит до 5 млн тенге за полностью разрушенное жильё и до 2,5 млн — за повреждённое.

Страховка не будет покрывать мебель, бытовую технику и личные вещи. Для защиты имущества внутри дома потребуется отдельный добровольный полис.

Обязательное страхование затронет квартиры и частные дома, которые принадлежат физическим лицам, зарегистрированы на их имя и используются для постоянного проживания. При этом жильё должно находиться в регионе, подверженном риску землетрясений, паводков или природных лесных пожаров. Дачные дома, которыми пользуются время от времени, под эти условия не подпадут.

Параметры системы пока предварительные и могут измениться при рассмотрении проекта закона.

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