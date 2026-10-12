В Казахстане обновили перечень лиц, которых могут похоронить в Национальном пантеоне





Правительство Казахстана внесло изменения в Положение о Национальном пантеоне. Постановление от 4 ноября 2026 года вступит в силу 17 ноября, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложен пункт с перечнем должностей, которые дают право на погребение в Пантеоне. В него включены председатели Курултая РК и Қазақстан Халық Кеңесі, а также их заместители.

В перечне также указаны вице-президенты, премьер-министры и их заместители, председатели палат Парламента и их заместители, государственные секретари и советники, руководители Администрации президента, председатели Конституционного совета, Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка, заместители председателя Совета безопасности.

Кроме того, в Пантеоне предусмотрено погребение министров, руководителей государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчётных президенту, акимов столицы, областей и городов республиканского значения. Другие граждане Казахстана могут быть похоронены там по особому решению главы государства.

Кто организует захоронение

Организация погребения возложена на местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения. Основанием служит инициатива супруга или супруги, близких родственников либо законного представителя умершего.

Акиматы обеспечивают оформление документов, предоставление необходимых похоронных принадлежностей, перевозку тела в Пантеон и погребение.

В Пантеоне ведётся книга регистрации захоронений. В неё вносят фамилию, имя и отчество умершего при его наличии, даты поступления тела и погребения, биографию, сведения о заслугах перед Казахстаном и другую информацию.

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