В Казахстане обновили перечень лиц, которых могут похоронить в Национальном пантеоне

Правительство Казахстана внесло изменения в Положение о Национальном пантеоне. Постановление от 4 ноября 2026 года вступит в силу 17 ноября, сообщает Zakon.kz.
В новой редакции изложен пункт с перечнем должностей, которые дают право на погребение в Пантеоне. В него включены председатели Курултая РК и Қазақстан Халық Кеңесі, а также их заместители.
В перечне также указаны вице-президенты, премьер-министры и их заместители, председатели палат Парламента и их заместители, государственные секретари и советники, руководители Администрации президента, председатели Конституционного совета, Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка, заместители председателя Совета безопасности.
Кроме того, в Пантеоне предусмотрено погребение министров, руководителей государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчётных президенту, акимов столицы, областей и городов республиканского значения. Другие граждане Казахстана могут быть похоронены там по особому решению главы государства.
Кто организует захоронение
Организация погребения возложена на местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения. Основанием служит инициатива супруга или супруги, близких родственников либо законного представителя умершего.
Акиматы обеспечивают оформление документов, предоставление необходимых похоронных принадлежностей, перевозку тела в Пантеон и погребение.
В Пантеоне ведётся книга регистрации захоронений. В неё вносят фамилию, имя и отчество умершего при его наличии, даты поступления тела и погребения, биографию, сведения о заслугах перед Казахстаном и другую информацию.
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