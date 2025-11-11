Налоги и соцплатежи с зарплат в один клик: в Казахстане тестируют новый сервис





В Казахстане запустили пилотный проект по автоматическому расчёту и уплате налогов и социальных платежей с доходов работников. Согласно приказу Минфина, тестирование продлится с 1 октября по 31 декабря 2026 года включительно, сообщает LS.

Сервис «Расчёт в один клик» работает через кабинет налогоплательщика. В пилоте участвуют органы государственных доходов, налоговые агенты и банки. Участие добровольное.

Для автоматического расчёта налоговый агент вводит необходимые сведения: применяемый порядок налогообложения, зарплату работника за отчётный период и сумму налогового вычета, если сотрудник подал заявление на его применение.

Ответственность за достоверность и актуальность данных остаётся за налоговым агентом. Перед отправкой платёжных поручений в банк он должен проверить результаты расчёта, а при обнаружении ошибок — исправить их.

Корректировка потребуется, если зарплата указана неверно или пересчитана, работнику начислена дополнительная выплата, необходимо изменить сведения о его социальном статусе либо банк получателя вернул платёж. В последнем случае сервис отобразит соответствующий статус, а для повторной оплаты потребуется сформировать новое поручение.

Органы госдоходов обеспечивают работу сервиса, обрабатывают сведения об участии в проекте и отслеживают результаты тестирования.

Налоговый агент может выйти из пилота на любом этапе без уведомления органов госдоходов. По информации Минфина, за периоды, в которых обязательства по форме 200.00 «Декларация по ИПН и социальному налогу» в рамках пилота исполнены в полном объёме, повторно представлять сведения не требуется.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщал, что работодатели формируют восемь отдельных поручений: шесть — по социальным и пенсионным платежам, ещё два — по ИПН и социальному налогу. Новый механизм призван упростить этот процесс.

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