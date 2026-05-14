Бизнес уже проявляет интерес: восемь объектов в парке Костаная сдадут в аренду до 1 декабря





Восемь объектов в комплексе на территории парка готовят к передаче в аренду предпринимателям. Аким Костаная Марат Жундубаев поручил завершить эту работу до 1 декабря.

«До первого декабря мы должны иметь уже восемь арендаторов», — подчеркнул глава города.

По его словам, в комплексе есть полиция и видеонаблюдение, подведено отопление.

Стартовая стоимость аренды начинается от 64 тысяч тенге в месяц. При этом аким ожидает, что по итогам торгов она вырастет, поскольку предприниматели уже проявляют интерес к объектам.

Марат Жундубаев отметил, что по этому вопросу к нему на приём приходили в том числе представители крупных предприятий.

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