Мужчина в реанимации, девочка в больнице: в Костанае произошли наезды на пешеходов





В Костанае в результате двух дорожно-транспортных происшествий пострадали мужчина и 13-летняя девочка. Оба пешехода были госпитализированы.

Один из наездов произошёл на улице Камшат Доненбаевой. Как сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова, водитель Chevrolet Cobalt 1988 года рождения сбил мужчину 1986 года рождения. По информации полиции, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностировали черепно-мозговую травму, раны головы и уха, травму грудной клетки, переломы плечевой и большеберцовой костей, одного из позвонков, а также другие повреждения.

На перекрёстке пострадала школьница

Ещё одно ДТП произошло 8 ноября на пересечении улиц Алтынсарина и Хакимжановой. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Geely совершил наезд на 13-летнюю девочку. С телесными повреждениями её госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всего за первые девять дней ноября в Костанайской области полицейские пресекли более 300 нарушений ПДД со стороны пешеходов. Также выявлено 100 фактов непредоставления водителями преимущества пешеходам на перекрёстках и переходах.

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно при поворотах и других манёврах. Пешеходам напоминают о необходимости пересекать дорогу в установленных местах и убеждаться в безопасности перехода.