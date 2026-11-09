«Ответственность на мне»: аким Костаная объяснил отсутствие флага возле Дворца молодёжи





С флагштока возле Дворца молодёжи в Костанае убрали государственный флаг. В минувшие выходные из-за сильного ветра механизм автоматически приспустил полотно, однако оно оказалось повреждено.

Флагшток торжественно открыли 25 октября, в День Республики. По словам акима Костаная Марата Жундубаева, прежде у местных специалистов не было опыта содержания и обслуживания такого объекта.

На аппаратном совещании глава города поручил продумать порядок действий при неблагоприятной погоде. После спуска флаг необходимо аккуратно сворачивать либо снимать, если конструкция позволяет это сделать.

«Ответственность на мне, конечно, прежде всего. Но за ним нужен прямо часовой, который будет утром и вечером смотреть за состоянием флага», — заявил Марат Жундубаев.

Аким отметил, что жители уже обращались по этому поводу. Он подчеркнул, что оставлять флаг в повреждённом состоянии недопустимо, и поручил обеспечить постоянный контроль.

Сроки возвращения государственного символа на флагшток в представленном сообщении не уточняются.