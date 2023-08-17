Где построят первую АЭС в Казахстане? Минэнерго назвало место

Как рассказали в Минэнерго, в целях исполнения поручения Главы государства по изучению возможности развития атомной энергетики в Казахстане была проведена работа по актуализации ранее проведенных исследований по выбору реакторных технологий, определению объема мощности и района строительства АЭС.

«По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области«, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии со статьей 12 Закона РК «Об использовании атомной энергии» решение о строительстве и районе строительства ядерных установок принимается правительством при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки. При этом местным представительным органом является маслихат.

«В этой связи в ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района», — сообщили в Минэнерго.

Акиматом Алматинской области было инициировано проведение публичных обсуждений.