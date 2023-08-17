USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Где построят первую АЭС в Казахстане? Минэнерго назвало место

Где построят первую АЭС в Казахстане? Минэнерго назвало место

© Sputnik / Тимур Батыршин

В Министерстве энергетики определили место под строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Как рассказали в Минэнерго, в целях исполнения поручения Главы государства по изучению возможности развития атомной энергетики в Казахстане была проведена работа по актуализации ранее проведенных исследований по выбору реакторных технологий, определению объема мощности и района строительства АЭС.

«По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области«, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии со статьей 12 Закона РК «Об использовании атомной энергии» решение о строительстве и районе строительства ядерных установок принимается правительством при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки. При этом местным представительным органом является маслихат.

«В этой связи в ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района», — сообщили в Минэнерго.

Акиматом Алматинской области было инициировано проведение публичных обсуждений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Lexus, Toyota Land Cruiser. 20 внедорожников водворены на штрафстоянку
Следующая новость

За жизнь полуторамесячного мальчика боролись врачи. Подробности жуткой аварии в Костанае