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Гибель жителя Костанайской области расследуют полицейские

zhaikpress.kz

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Происшествие случилось в Камыстинском районе. Этот факт alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

В районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Камысты по улице Абая обнаружено тело мужчины.

«Полиция установила, что к 37-летнему местному жителю пришел знакомый. В ходе возникшего конфликта гость нанес хозяину дома удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Сафуан Жампейсов.

По данным сотрудников департамента, полицейские задержали подозреваемого в течение часа. В настоящее время ведется следствие по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» УК РК.

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