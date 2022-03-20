Гибель жителя Костанайской области расследуют полицейские

Происшествие случилось в Камыстинском районе. Этот факт alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Камысты по улице Абая обнаружено тело мужчины.

«Полиция установила, что к 37-летнему местному жителю пришел знакомый. В ходе возникшего конфликта гость нанес хозяину дома удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Сафуан Жампейсов.