Где в Костанае появятся новые съезды? Началась подготовка к 2027 году

В Костанае началась работа по определению перекрёстков, где в 2027 году планируют расширения и обустройство съездов. Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даурен Аскаров.
По его словам, эту работу проводят совместно с управлением полиции.
«Дополнительно хочу сообщить, что совместно с управлением полиции уже начата работа по определению новых перекрёстков в части расширений и съездов на 2027 год», — отметил Аскаров.
Конкретные перекрёстки и объём предстоящих работ пока не названы.
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