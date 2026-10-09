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Где в Костанае появятся новые съезды? Началась подготовка к 2027 году

— Сегодня, 10:45
светофор

pixabay.com


В Костанае началась работа по определению перекрёстков, где в 2027 году планируют расширения и обустройство съездов. Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даурен Аскаров.

По его словам, эту работу проводят совместно с управлением полиции.

«Дополнительно хочу сообщить, что совместно с управлением полиции уже начата работа по определению новых перекрёстков в части расширений и съездов на 2027 год», — отметил Аскаров.

Конкретные перекрёстки и объём предстоящих работ пока не названы.



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