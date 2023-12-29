Главные изменения в пенсионной системе в 2024 году

Эта мера ограничит выдачу беззалоговых займов и не позволит выдавать кредиты заёмщикам, которые и так перегружены кредитными обязательствами. Об этом сообщает informburo.kz

В Казахстане микрофинансовые организации (МФО) и банки при выдаче кредитов хотят обязать проверять, чтобы ежемесячный платёж по кредиту не превышал половины официального дохода заёмщика.

Во время презентации законопроекта по вопросам минимизации рисков при кредитовании в мажилисе депутат Мади Такиев подчеркнул, что в качестве дополнительной ограничительной меры планируют ввести новый макропруденциальный норматив.

«Это отношение совокупной задолженности граждан по кредитам банков и МФО к доходу заёмщика. Теперь для банков и МФО при выдаче кредита будет обязательным к соблюдению требование, чтобы ежемесячный платёж по кредиту не превышал половины официального дохода заёмщика», – сказал Мади Такиев.

Как он отметил, эта мера ограничит выдачу беззалоговых потребительских займов и не позволит выдавать кредиты заёмщикам, которые и так перегружены кредитными обязательствами.

В кулуарах после заседания депутат объяснил, что новой нормой предлагается, чтобы физические лица с, к примеру, зарплатой в 100 тысяч тенге при оформлении кредита могут указать, что получают оклад в 500 тысяч тенге.

«Так, они оформляют кредит на 200 тысяч тенге. А априори не смогут заплатить этот кредит, правильно же? Потому что не хватит. Поэтому предложена такая норма, чтобы кредиты не превышали половину его официального дохода. То есть если я получаю, грубо говоря, 100 тысяч, то я могу получить кредит на 50 тысяч», – добавил мажилисмен.

Также по законопроекту планируется, чтобы банки выдавали кредиты только с подтверждением дохода.

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