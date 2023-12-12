Гонконгским гриппом уже болеют и жители Костанайской области

Рост заболеваемости гриппом отмечается в Костанайской области. На прошлой неделе было 20 лабораторно подтвержденных случаев, на сегодня цифра выросла до 25. В департаменте санэпидконтроля отмечают, что это сезонный рост.

В этом эпидемиологическом сезоне в Костанайской области выявили первые случаи заболевания гриппом. Все они лабораторно подтверждены — это тип А — гонконгский грипп. Специалисты отмечают, заболевание отличается быстрым течением. Сегодня в регионе насчитывается 25 заболевших, большая часть приходится на областной центр.

«Грипп, в первую очередь, опасен своими осложнениями. Особенно опасен для лиц, которые находятся в зоне риска: беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, и дети. Поэтому именно эти люди подлежат специфической профилактики именно вакцинации. Всем остальным остаются стандартные меры профилактики», — говорит руководитель отдела департамента санэпидконтроля по Костанайской области Айгерим Калиева.

Вакцинацию от гриппа в этом году получили 85 тысяч человек. Айгерим Калиева отмечает, что в месяц проводится более 200 исследований. Анализы берут у людей, обратившихся в фильтр-кабинеты. Но не у всех, а только у тех, кто имеет симптомы, характерные для гриппа, а это головная боль, озноб и высокая температура, ноющая боль в мышцах и суставах, болезненные ощущения в глазах и сильная слабость. Отмечается в регионе и рост ОРВИ, в день регистрируется по 500-600 случаев заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.

«В связи с погодными условиями пик заболеваемости приходится именно на зимние месяцы. За последнюю неделю зарегистрировано 4224 случая, 53%- это дети до 14 лет. В сравнении с прошлой неделей отмечается небольшой рост, в 1,1 раз. На прошлой неделе у нас было 3600 случаев», — говорит Айгерим Калиева.

С начала эпидсезона в области было зарегистрировано больше 25 тысяч случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости выше, чем в прошлом году на 20%.

На днях сообщалось, что гонконгский грипп зафиксировали в Астане.

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