Гроза и пожарная опасность. В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в 11 регионах страны, передает Tengrinews.kz.

Костанайская область

8 мая утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 метров в секунду. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 8 мая ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Мангыстауская область

8 мая на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау 8 мая ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

Абайская область

С 21:00 7 мая до 21:00 8 мая в Семее в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Кызылординская область

8 мая на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 8 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестанская область

8 мая днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.

Акмолинская область

8 мая утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Атырауская область

8 мая на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду.

Жамбылская область

8-9 мая утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 8 мая ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Западно-Казахстанская область

8 мая на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью на юге, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Актюбинская область

8 мая в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный днем на северо-западе области порывы 15 метров в секунду.

Северо-Казахстанская область

8 мая на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 8 мая днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.