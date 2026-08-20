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Грозы, град и жара до +39: какой будет погода в Казахстане 22–24 августа

— Сегодня, 11:41
Изображение для новости: Грозы, град и жара до +39: какой будет погода в Казахстане 22–24 августа

pixabay.com


С 22 по 24 августа на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди и грозы.

В отдельных районах страны прогнозируются сильные дожди и возможен град.

На западе Казахстана погоду будет определять отрог антициклона. Здесь осадков преимущественно не ожидается, а температура воздуха продолжит повышаться. Днём столбики термометров могут достигнуть отметок +34…+39 градусов.



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