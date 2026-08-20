Спор из-за очереди на жильё: что решил суд Костаная

Спор о корректировке данных в очереди на получение жилья урегулировали в Специализированном межрайонном административном суде Костанайской области.
Гражданка Л. подала иск к отделу жилищных отношений акимата Костаная и АО «Отбасы банк». Женщина просила изменить подкатегорию, указанную при постановке на жилищный учёт.
Во время предварительного разбирательства стороны решили урегулировать спор мирным путём. При содействии судьи-медиатора они заключили соглашение, которое впоследствии утвердил суд.
Согласно достигнутой договорённости, «Отбасы банк» должен принять меры для изменения подкатегории заявительницы с «семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью» на «неполная семья». При этом регион, основная категория и дата постановки в очередь останутся прежними.
Суд установил, что условия соглашения не противоречат законодательству и не нарушают права и законные интересы других лиц. После примирения сторон административный иск был возвращён.
Медиативное соглашение вступило в законную силу.
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