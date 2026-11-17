В доме № 10 в седьмом микрорайоне Лисаковска задолженность за обслуживание трёх подъездов достигла 4,4 млн тенге. Долги накопились за три с половиной года эксплуатации новостройки. Из-за неуплаты обслуживающая организация почти на год прекратила уборку подъездов. Работы возобновили 9 ноября за счёт текущих ежемесячных платежей.

По словам управляющего КСП «Достық» Евгения Горбенко, больше всего задолжали в первом подъезде — 2,2 млн тенге. Во втором долг составил 1 млн тенге, в третьем — 1,2 млн. Задолженность по отдельным квартирам составляет от 10 до 250 тыс. тенге. В ноябре жильцы погасили 140 тыс. тенге.

В многоэтажке живут семьи, получившие коммунальное жильё. В КСП предлагают жильцам с задолженностью работу по уборке подъездов и двора, чтобы помочь им рассчитаться. По пяти квартирам первого подъезда уже оформили нотариальные исполнительные надписи на общую сумму около 600 тыс. тенге.

Из-за неуплаты в доме также прекратили обслуживать домофоны. Входные двери регулярно выламывают, и магнитные замки уже не держат. В третьем подъезде жильцы сами установили умный домофон.

На аппаратном совещании аким Лисаковска Абай Ибраев поручил к маю подготовить списки должников. По его словам, вопрос о выселении за неуплату эксплуатационных расходов может рассматриваться в суде.