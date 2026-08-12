ИИ вместо ведущей: как прошла августовская конференция педагогов в Костанае





Роль искусственного интеллекта в образовании стала одной из главных тем августовского совещания педагогов Костанайской области. Организаторы решили показать возможности современных технологий не только в выступлениях, но и непосредственно на сцене — ведущую мероприятия заменил цифровой аватар.

Участники конференции обсудили, как искусственный интеллект может помочь педагогам и повлиять на развитие системы образования. Особое внимание уделили человеческому капиталу — знаниям и навыкам, необходимым гражданам в современном мире.

Одним из приглашённых спикеров стала международный эксперт в сфере образования Светлана Мазикина. Она много лет работала в Европе, а сейчас базируется в Объединённых Арабских Эмиратах. По мнению специалиста, искусственный интеллект должен прежде всего стать помощником учителя.

«Я считаю, что во многих странах образовательная среда недооценена. Как правило, это очень скромные работники, от которых зависит воспитание новых поколений страны. Я горжусь тем, что смогла внести определённый вклад и поделиться международным опытом», — рассказала Светлана Мазикина.

Главной особенностью пленарного заседания стал ИИ-аватар, который полностью заменил ведущую. Участники общались с цифровым персонажем, появившимся на большом экране после процесса загрузки и инициализации.

Среди спикеров были вице-министр просвещения, преподаватели, в том числе представитель университета Абу-Даби, вице-президент фонда «Білім-Инновация», руководитель управления образования и первые руководители региона.

На августовское совещание пригласили не только действующих педагогов, но и ветеранов сферы образования. Вера Абишева посвятила профессии почти 40 лет.

«Я всегда работала с любовью и любила свою профессию. Августовская конференция для нас всегда была праздником. Хочу пожелать педагогам творческих успехов, счастья и здоровья, чтобы они, используя современные технологии, продолжали обучать детей с любовью», — сказала Вера Абишева.

За многолетний труд и преданность профессии Веру Абишеву наградили медалью «Еңбек ардагері».