Выпал из окна восьмого этажа и выжил: уголовное дело возбудили в Лисаковске

В Лисаковске 22-летний мужчина получил тяжёлые травмы после падения с большой высоты. Молодой человек выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.
Пострадавший выжил. Его доставили в Лисаковскую городскую больницу.
По информации управления здравоохранения Костанайской области, состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое. Он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.
Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Другие подробности в интересах следствия и в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса не разглашаются.
Расследование продолжается и находится на контроле руководства Департамента полиции Костанайской области.
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