Выпал из окна восьмого этажа и выжил: уголовное дело возбудили в Лисаковске





В Лисаковске 22-летний мужчина получил тяжёлые травмы после падения с большой высоты. Молодой человек выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Пострадавший выжил. Его доставили в Лисаковскую городскую больницу.

По информации управления здравоохранения Костанайской области, состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое. Он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Другие подробности в интересах следствия и в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса не разглашаются.

Расследование продолжается и находится на контроле руководства Департамента полиции Костанайской области.

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