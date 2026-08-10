После праздничных концертов костанайцев развезут автобусы: какие маршруты будут ходить до ночи





В Костанае 14 и 15 августа продлят время работы нескольких городских автобусных маршрутов. Это связано с проведением мероприятий, посвящённых Дню города.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, автобусы будут курсировать с 22:00 до 01:00.

До поздней ночи продолжат работу маршруты:

№3 — три автобуса с интервалом 30 минут;

№10 — три автобуса с интервалом 30 минут;

№13 — три автобуса с интервалом 30 минут;

№18 — три автобуса с интервалом 30 минут;

№102 — три автобуса с интервалом 30 минут;

№103 — два автобуса с интервалом 50 минут.

Продлённый график позволит горожанам добраться домой после завершения праздничных концертов и других мероприятий.

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