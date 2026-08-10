USD 465.19 EUR 536.55 RUB 5.61

После праздничных концертов костанайцев развезут автобусы: какие маршруты будут ходить до ночи

— Сегодня, 16:49
Изображение для новости: После праздничных концертов костанайцев развезут автобусы: какие маршруты будут ходить до ночи

pixabay.com


В Костанае 14 и 15 августа продлят время работы нескольких городских автобусных маршрутов. Это связано с проведением мероприятий, посвящённых Дню города.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, автобусы будут курсировать с 22:00 до 01:00.

До поздней ночи продолжат работу маршруты:

  • №3 — три автобуса с интервалом 30 минут;
  • №10 — три автобуса с интервалом 30 минут;
  • №13 — три автобуса с интервалом 30 минут;
  • №18 — три автобуса с интервалом 30 минут;
  • №102 — три автобуса с интервалом 30 минут;
  • №103 — два автобуса с интервалом 50 минут.

Продлённый график позволит горожанам добраться домой после завершения праздничных концертов и других мероприятий.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.